Емельяненко — Бейдер: прямая трансляция боя Bellator 290

В ночь на 5 февраля в Инглвуде (штат Калифорния, США) проходит турнир Bellator 290. В главном бою вечера сойдутся россиянин Федор Емельяненко и американец Райан Бейдер.

Поединок за титул Bellator в тяжелом весе начнется ориентировочно после 06.00 по московскому времени.

Емельяненко и Бейдер уже встречались 26 января 2019 года: американец нокаутировал россиянина на 35-й секунде первого раунда в финале «Гран-при» тяжеловесов в Инглвуде.

На счету 46-летнего Емельяненко 40 побед и 6 поражений в профессиональной карьере в ММА. Статистика 39-летнего Бейдера — 30 побед и 7 поражений.

Этот поединок станет последним боем в карьере российского бойца.

Официально турнир Bellator 290 в России не покажут. Международная трансляция вечера пройдет на сервисе Showtime. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на сайте «СЭ».