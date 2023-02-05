Токов проиграл американцу Эблину единогласным решением судей в бою за титул Bellator в среднем весе

Российский боец Анатолий Токов проиграл американцу Джонни Эблину в со-главном поединке турнира Bellator 290.

Токов уступил единогласным решением судей (45-50, 46-49, 46-49) и не смог отнять у Эблина чемпионский пояс Bellator в среднем весе.

32-летний Токов потерпел третье поражение в карьере, также на его счету 31 победа в ММА. У 31-летнего Эблина 13 побед в 13 поединках, он впервые защитил титул Bellator в среднем весе.

Главным событием турнира Bellator 290 станет бой россиянина Федора Емельяненко и американца Райана Бейдера. После этого поединка 46-летний Емельяненко завершит профессиональную карьеру.