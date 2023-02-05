Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 06:28

Токов проиграл американцу Эблину единогласным решением судей в бою за титул Bellator в среднем весе

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Анатолий Токов (справа) в поединке против Джонни Эблина.
Фото Скриншот трансляции турнира Bellator 290

Российский боец Анатолий Токов проиграл американцу Джонни Эблину в со-главном поединке турнира Bellator 290.

Токов уступил единогласным решением судей (45-50, 46-49, 46-49) и не смог отнять у Эблина чемпионский пояс Bellator в среднем весе.

32-летний Токов потерпел третье поражение в карьере, также на его счету 31 победа в ММА. У 31-летнего Эблина 13 побед в 13 поединках, он впервые защитил титул Bellator в среднем весе.

Главным событием турнира Bellator 290 станет бой россиянина Федора Емельяненко и американца Райана Бейдера. После этого поединка 46-летний Емельяненко завершит профессиональную карьеру.

Федор Емельяненко&nbsp;&mdash; Райан Бейдер. Емельяненко — Бейдер: последний бой Федора. Онлайн-трансляция поединка

Bellator (Беллатор)
Анатолий Токов
ММА
0
Читайте также
Овечкин — российский рекордсмен Матчей звезд. Кто сможет его обогнать?
Сын Овечкина — главный на Матче звезд НХЛ! Он забил буллит с передач отца и Кросби
Депардье рассказал о своем отношении к России после начала спецоперации
Медведев заявил, что в случае ударов по Крыму никаких переговоров с Украиной не будет
СМИ узнали о планах США сбить китайский аэростат над Атлантикой
На Украине предрекли отставку Зеленского
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Емельяненко — Бейдер: прямая трансляция боя Bellator 290
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости