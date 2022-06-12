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Сегодня, 06:23

Чжаг Вейли нокаутировал Йоанну Енджейчик на UFC 275

Виктория Кравченко
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В ночь с 11 на 12 июня в Сингапуре проходит турнир UFC 275. В основном карде закончился бой между китаянкой Чжаг Вейли и полькой Иоанной Енджейчик. Победу одержала спортсменка из Китая.

На третьей минуте второго раунда Енджейчмк проиграла нокаутом. Китаянка закончила поединок бэкфистом.

Енджейчик и Вейли провели первый бой между собой в марте 2020 года на турнире UFC 248. Тогда китаянка победила раздельным решением судей и защитила титул чемпионки в женском минимальном весе.

В апреле 2021 года Вэйли проиграла американке Роуз Намаюнас и лишилась чемпионского титула.

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