Чжаг Вейли нокаутировал Йоанну Енджейчик на UFC 275

В ночь с 11 на 12 июня в Сингапуре проходит турнир UFC 275. В основном карде закончился бой между китаянкой Чжаг Вейли и полькой Иоанной Енджейчик. Победу одержала спортсменка из Китая.

На третьей минуте второго раунда Енджейчмк проиграла нокаутом. Китаянка закончила поединок бэкфистом.

Енджейчик и Вейли провели первый бой между собой в марте 2020 года на турнире UFC 248. Тогда китаянка победила раздельным решением судей и защитила титул чемпионки в женском минимальном весе.

В апреле 2021 года Вэйли проиграла американке Роуз Намаюнас и лишилась чемпионского титула.