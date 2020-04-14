Эл Яквинта: «Если бы я ставил деньги, то на Хабиба»

Американский боец ММА, бывший соперник Хабиба Нурмагомедова Эл Яквинта считает, что россиянин победил бы Тони Фергюсона в случае, если бы поединок состоялся.

— Если бы я ставил деньги, то точно на Хабиба, — приводит BJPenn.com слова Яквинты. — Фергюсон, конечно, умеет удивлять, на его счету 12 побед подряд, он просто сумасшедший, у него высокая выносливость, локти и прочее. Тем не менее, из того, что я видел, могу сказать: Хабибу было бы несложно провести тейкдаун в поединке с Тони. Нурмагомедов прекрасно контролирует ситуацию в партере. Не знаю, смог бы Тони противопостоять Хабибу внизу.

Изначально главным поединком турнира UFC 249, запланированного на 18 апреля, должен был стать бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона, однако Хабиб лишился возможности вылететь из России из-за пандемии коронавируса. Вместо Нурмагомедова против Фергюсона должен был выступить Джастин Гэтжи. Позднее турнир UFC 249 был отменен из-за пандемии коронавируса.

Скрасить пребывание на карантине любителям ММА готов видеосервис more.tv. Портал дает возможность бесплатно подключиться по промокоду SIDIMDOMA и посмотреть лучшие бои Хабиба и Тони, а также кучу другого годного контента — фильмы, сериалы, спорт. Активировать промокод можно до 12 апреля включительно, он дает 45 дней подписки на весь контент.