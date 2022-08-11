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Сегодня, 14:30

Марлон Вера о бое с Крузом: «Я просто хочу надрать ему задницу»

Боец UFC Вера рассказал, что он не испытывает никаких чувств к своим соперникам
Давид Хачатрян
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Эквадорский боец легчайшего веса Марлон Вера (19-7) рассказал, что он не испытывает никаких чувств к своим соперникам. Более того, он выходит в клетку, чтобы удосрочить оппонента.

«Я говорю прямо. Не думаю, что драка — это красиво, — отметил Вера на пресс-конференции перед UFC Fight Night. — Я здесь не для того, чтобы пожимать руки и кланяться. Если бы я этого хотел, то выбрал бы другой вид спорта. Но мне нравится драться. У меня нет никаких эмоций ни к кому, с кем я когда-либо дрался. Когда мне присылают контракт, а клетка закрывается, все, что я хочу — это надрать сопернику задницу. Все просто».

Вера подерется с Домиником Крузом (24-3) 13 августа на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США.

UFC
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