Марлон Вера о бое с Крузом: «Я просто хочу надрать ему задницу»

Эквадорский боец легчайшего веса Марлон Вера (19-7) рассказал, что он не испытывает никаких чувств к своим соперникам. Более того, он выходит в клетку, чтобы удосрочить оппонента.

«Я говорю прямо. Не думаю, что драка — это красиво, — отметил Вера на пресс-конференции перед UFC Fight Night. — Я здесь не для того, чтобы пожимать руки и кланяться. Если бы я этого хотел, то выбрал бы другой вид спорта. Но мне нравится драться. У меня нет никаких эмоций ни к кому, с кем я когда-либо дрался. Когда мне присылают контракт, а клетка закрывается, все, что я хочу — это надрать сопернику задницу. Все просто».

Вера подерется с Домиником Крузом (24-3) 13 августа на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США.