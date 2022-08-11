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Сегодня, 15:08

Доминик Круз намерен вновь стать чемпионом UFC

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Доминик Круз (24-3) заявил, что он бы не выступал, если бы не знал, что может стать чемпионом.

«Зачем мне вообще выступать, если я не хочу стать чемпионом? На мой взгляд, это было бы бесполезным занятием, — сказал Круз на пресс-конференции перед UFC Fight Night. — Я продолжаю идти вперед. По мнению многих людей, я не должен выступать из-за своих травм, не должен был выигрывать титул во второй раз. Для всех остальных я — аутсайдер. В каждом бою. Меня это не беспокоит».

Круз подерется с Марлоном Верой (19-7) 13 августа на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США.

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