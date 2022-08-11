Анкалаев: «Адесанья слишком маленький, у него нет нокаутирующей мощи»

30-летний россиянин Магомед Анкалаев (18-1) считает, что победу Яна Блаховича (29-9) над чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей (23-1) тяжело назвать громкой. Об этом он заявил, отвечая на сообщение пользователя в Twitter.

«Иззи — ударник мирового класса, — написал пользователь Twitter под ником Fiflak 2137. — Возможно, сейчас он входит в тройку лучших ударников UFC. Ян отлично справлялся с ним в стойке. Если ты реально веришь, что Ракич получил травму из-за несчастного случая, то это очень странно. Стокилограммовый боец, ударивший тебя по ноге, наверняка может сломать колено».

«Иззи слишком маленький, и у него нет нокаутирующей силы, — написал Анкалаев в Twitter. — Я — чемпион. Никто из этих парней не упоминает мое имя». Также россиянин добавил, что скоро «поймает» Блаховича.

Анкалаев победил Энтони Смита (36-17) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 31 июля на UFC 277 в Далласе, США. Таким образом, россиянин вышел на второе место в истории полутяжелого веса UFC по победам подряд.