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Сегодня, 15:14

Эквадорец Вера может стать следующим соперником Яна в UFC

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Марлон Вера может стать следующим соперником россиянина Петра Яна в UFC, сообщил ТАСС представитель эквадорского спортсмена.

«Марлон хочет провести следующий бой против Яна. Возможно, это произойдет в Абу-Даби», — приводит слова представителя бойца ТАСС.

На счету Веры 20 побед, 8 поражений и 1 ничья. У Яна 16 побед и 5 поражений в смешанных единоборствах. В рейтинге бойцов UFC в легчайшем весе Вера располагается на 3-й строчке, Ян (бывший чемпион UFC в легчайшем весе) занимает 4-е место.

Источник: https://tass.ru/sport/17375961
Петр Ян
UFC
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