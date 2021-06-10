В памятнике бойцу UFC Сен-Пьеру в Канаде нашли сходство с бывшим президентом США Обамой

Бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Жоржу Сен-Пьеру поставили памятник в родном городе Сент-Изидоре в Канаде.

«Я очень тронут такой честью, которую мне оказал муниципалитет родного города, в котором я вырос. Надеюсь, что площадь GSP станет местом вдохновения и встреч для каждого поколения, а также символом упорства, особенно для молодых людей, у которых есть большие мечты», – подписал пост в своем Instagram Сен-Пьер.

Представительство UFC в Канаде репостнуло в Twitter публикацию Сен-Пьера. При этом канадские фанаты заметили, что статуя похожа на бывшего президента США Барака Обаму. Вскоре под постом стали появляться различные фотожабы.

Сен-Пьер провел последний поединок в ноябре 2017-го, задушив Майкла Биспинга в бою за титул среднего веса UFC. В марте 2019-го канадец официально объявил о завершении карьеры.