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В памятнике бойцу UFC Сен-Пьеру в Канаде нашли сходство с бывшим президентом США Обамой

14:10
Жорж Сен-Пьер рядом с памятником. Фото Instagram
Жорж Сен-Пьер рядом с памятником. Фото Instagram
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Бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Жоржу Сен-Пьеру поставили памятник в родном городе Сент-Изидоре в Канаде. 

«Я очень тронут такой честью, которую мне оказал муниципалитет родного города, в котором я вырос. Надеюсь, что площадь GSP станет местом вдохновения и встреч для каждого поколения, а также символом упорства, особенно для молодых людей, у которых есть большие мечты», – подписал пост в своем Instagram Сен-Пьер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Georges St-Pierre (@georgesstpierre)

 

Представительство UFC в Канаде репостнуло в Twitter публикацию Сен-Пьера. При этом канадские фанаты заметили, что статуя похожа на бывшего президента США Барака Обаму. Вскоре под постом стали появляться различные фотожабы.

 

Сен-Пьер провел последний поединок в ноябре 2017-го, задушив Майкла Биспинга в бою за титул среднего веса UFC. В марте 2019-го канадец официально объявил о завершении карьеры.

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