Следующим cоперником Федора Емельяненко может стать Мэтт Митрион

Следующим соперником бывшего чемпиона Dream и четырехкратного экс-чемпиона Pride FC Федора Емельяненко может стать может стать американец Мэтт Митрион.

Ранее было известно, что Емельяненко планирует провести поединок осенью этого года. На сегодняшний день боец рассматривает различные кандидатуры соперников.

«Да, Федор прислал нам свои предпочтения по сопернику, - приводит ТАСС слова президента Bellator Скотта Кокера. - Он прислал пять вариантов. Конечно, я понимаю, что он хотел бы провести реванш с кем-то из тех, кому проиграл. В том числе он хотел бы провести бой против Митриона».

Емельяненко встречался с Митрионом летом 2017 года. Тогда российский боец проиграл нокаутом в первом раунде.