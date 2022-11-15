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Сегодня, 10:24

Бернс: «Масвидаль трижды отказался драться со мной»

Давид Хачатрян
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Бразильский полусредневес UFC Гилберт Бернс (20-5) заявил, что Хорхе Масвидаль (33-16) обещал встретиться с ним в октагоне, однако каждый раз не подписывал контракт на бой.

«Просто хочу сказать, что UFC трижды предлагали мне бой с Хорхе Масвидалем, — написал бразилец в Twitter. — В первый раз они предложили мне бой на 12 ноября, но он сказал, что ему нужно больше времени для подготовки. Во второй раз он отклонил предложение на бой 10 декабря, сказав, что собирается встретиться со мной в Бразилии. Сейчас он вновь отказался подписывать контракт на бой со мной! Учитывая все вышесказанное, я считаю, что «B» на его поясе BMF (Baddest ************) нужно убрать».

Бернс в прошлом бою проиграл Хамзату Чимаеву (12-0) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.

Масвидаль в последнем бою проиграл Колби Ковингтону (17-3) единогласным решением судей (50-44, 50-45, 49-46) в главном событии UFC 272. Турнир проходил 6 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, США.

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