Тренер Оливейры о Хабибе: «Сейчас он делает то, за что критиковал Макгрегора»

Тренер бразильца Чарльза Оливейры Диего Лима обратился к непобежденному экс-чемпиону UFC в легком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову.

«Хабиб всегда был примером человека, который не говорит, а делает. Он был против трештокеров, а сейчас он делает именно то, за что критиковал Макгрегора. Если он так уверен, что Махачев побьет Чарльза, то почему он не прислал двойной контракт гарантирующий, что он встретится с Чарльзом в случае поражения Ислама?» — сказал Лима Sherdog.

По слухам, бой за вакантный пояс чемпиона UFC в легком весе между спарринг-партнером Нурмагомедова Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой может состояться в октябре в Абу-Даби.