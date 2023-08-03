Экс-чемпион Cage Warriors Морган Шарьер подписал контракт с UFC

27-летний экс-чемпион лиги Cage Warriors в полулегком дивизионе француз Морган Шарьер (18-9) заключил контракт с UFC, сообщает издание Maitres Fumiers.

Шарьер завоевал титул Cage Warriors в 2020 году, когда победил Перри Гудвина (11-9) нокаутом в третьем раунде. Год спустя он проиграл титул в бою с Джорданом Вученичем (11-2). На данный момент Шарьер идет на серии из трех побед. На его счету 10 нокаутов, 3 сабмишна и 5 побед решением судей.