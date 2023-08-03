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Камару Усман назвал бойца, с которым он хочет подраться: «У него опасный стиль»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (20-3) признался, что хочет провести следующий поединок против седьмого номера рейтинга Стивена Томпсона (17-6).

«Единственный парень, с которым, если честно, сейчас имеет смысл драться, — это Вандербой, потому что ему нужен соперник, — сказал Усман в интервью TMZ Sports. — Вандербой уже так давно на слуху, и он как раз тот, с кем всегда можно провести хороший бой. Против его стиля действительно сложно выступать. Он — человек моей эпохи, но так сложилось, что мы до сих пор не подрались.

Сейчас многие критикуют его, потому что он отказался драться с Мишелем Перейрой в промежуточном весе [на UFC 291]. Но разве это справедливо? Люди пишут, что он трус. Но, извините, они подписали контракт, а Перейра не сделал вес. Перейра даже не пытался согнать вес, так почему виноват Вандербой? Люди должны оставить парня в покое. Вандербой сделал свою работу, что еще можно от него требовать?"

Томпсон должен был подраться с Мишелем Перейрой (28-11) на UFC 291, однако бразилец не уложился в весовую категорию, а Томпсон отказался драться в промежуточном весе. В итоге поединок был отменен.

Камару Усман
Стивен Томпсон
UFC
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