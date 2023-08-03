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Грассо: «Моя победа над Валентиной Шевченко — это не ошибка. В реванше я это докажу»

Давид Хачатрян
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Чемпионка наилегчайшего женского дивизиона UFC Алекса Грассо (16-3) уверена, что сможет нанести экс-чемпионке наилегчайшего женского дивизиона Валентине Шевченко (23-4) второе поражение подряд.

«У нас был потрясающий геймплан на бой с Шевченко, — сказала Грассо Sports Illustrated. — Мы знали, что ее можно победить. Я должна была ее финишировать, что я и сделала.

Моя цель — вдохновлять, особенно молодых девушек. Я хочу оставить после себя след и показать, что при достаточной дисциплине можно достичь своей мечты. Я буду драться за свою мечту в главном событии турнира.

Мой чемпионский пояс лежит рядом с моей кроватью. Это первое, что я вижу каждое утро. Он поддерживает мою мотивацию. Даже когда мне очень больно и я устала, я смотрю на пояс и думаю: «Давай, детка, ты сможешь».

Мне не терпится увидеть геймплан Валентины на наш реванш. В первом бою я хорошо работала на ногах, поэтому она решила пойти в борьбу. Но и там у меня есть хороший арсенал. Моя победа — это не ошибка. И в реванше я это докажу".

Грассо победила Шевченко сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Алекса Грассо
Валентина Шевченко
UFC
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