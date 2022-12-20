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Сегодня, 13:44

Экс-чемпион Bellator Эй Джей Макки назвал ключевой фактор в бою Махачева и Волкановски

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион Bellator в полулегком весе Эй Джей Макки (19-1) считает, что габариты чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева (23-1) сыграют важную роль в бою с чемпионом в полулегком весе Александром Волкановски (25-1).

«Волкановски довольно мелкий. Сечете, о чем я? Зная, что он играл в регби, можно предположить, что он без труда наберет вес. Он может стать большим мальчиком, но он не станет выше. Это играет ключевую роль в боях с этими легковесами», — отметил Макки в интервью Sportskeeda MMA.

Махачев подерется с Волкановски на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля 2023 года.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
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