Патрисио Фрейре о совместном турнире UFC и Bellator: «У Даны Уайта нет яиц, чтобы сделать это»

Чемпион в полулегком весе Патрисио Фрейре (34-5) уверен, что глава UFC Дана Уайт боится сделать совместный турнир с Bellator, на котором сразятся чемпионы двух лиг.

«Все знают, что у Даны Уайта нет яиц, чтобы сделать совместный турнир с Bellator», — сказал Фрейре в интервью Middle Easy.

Bellator проведет совместный турнир с Rizin 31 декабря на «Сайтама Супер Арена» в Сайтаме, Япония. Бои будут проходить не в клетке, а на ринге, на котором обычно проходят бои лиги Rizin.