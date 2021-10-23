Экс-боец UFC поддержал основателя Hardcore, раскритиковавшего заявление Союза ММА РФ о «фрик-боях»

Бывший полутяжеловес UFC Хадис Ибрагимов поддержал основателя российской лиги Hardcore Анатолия Сульянова, раскритиковавшего заявление Союза ММА РФ о «фрик-боях».

Ранее президент Союза ММА России Радмир Габдуллин заявил, что организация будет бороться с «фрик-боями».

«Кому не нравятся эти бои — не смотрите! Кто не хочет проводить бои в этой лиге — пусть не проводит. Все ж просто!» — написал Ибрагимов под публикацией Сульянова.

В настоящее время Ибрагимов выступает под эгидой Hardcore MMA. В своем последнем поединке в Hardcore он победил Дмитрия Андрюшко техническим нокаутом в первом раунде. Бойцы выступили в абсолютной весовой категории.

На счету 26-летнего Ибрагимова в ММА 9 побед и 4 поражения.