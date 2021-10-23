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Тактаров: «Вряд ли Емельяненко является фаворитом в бою с Джонсоном»

Тактаров поделился ожиданиями от боя Емельяненко — Джонсон
09:55
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Актер и первый российский чемпион UFC Олег Тактаров поделился ожиданиями от боя между Федором Емельяненко и Тимоти Джонсона в рамках первого турнира Bellator в России.

«Я очень сильно переживаю и не хотел бы смотреть этот бой. Тимоти очень сильный боец. Я надеюсь, что он не будет готов к этому бою. У них огромная разница в возрасте, девять лет. Джонсону — 36 и Федору — 45. Я очень переживаю за такие вещи, впечатлительным лучше не смотреть, вряд ли Емельяненко является фаворитом в этом бою», — приводит слова Тактарова РБК Спорт.

Емельяненко и Джонсон возглавят турнир Bellator 269, который состоится 23 октября на «ВТБ-арене» в Москве.

На счету 45-летнего Емельяненко в ММА 39 побед, 6 поражений, и один бой был признан несостоявшимся. У 36-летнего Джонсона — 15 побед и 7 поражений.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/6172e66a9a794750794e8087

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Сергей Разин все материалы автора
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