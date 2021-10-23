Тактаров: «Вряд ли Емельяненко является фаворитом в бою с Джонсоном»

Актер и первый российский чемпион UFC Олег Тактаров поделился ожиданиями от боя между Федором Емельяненко и Тимоти Джонсона в рамках первого турнира Bellator в России.

«Я очень сильно переживаю и не хотел бы смотреть этот бой. Тимоти очень сильный боец. Я надеюсь, что он не будет готов к этому бою. У них огромная разница в возрасте, девять лет. Джонсону — 36 и Федору — 45. Я очень переживаю за такие вещи, впечатлительным лучше не смотреть, вряд ли Емельяненко является фаворитом в этом бою», — приводит слова Тактарова РБК Спорт.

Емельяненко и Джонсон возглавят турнир Bellator 269, который состоится 23 октября на «ВТБ-арене» в Москве.

На счету 45-летнего Емельяненко в ММА 39 побед, 6 поражений, и один бой был признан несостоявшимся. У 36-летнего Джонсона — 15 побед и 7 поражений.