«Отымею этих клоунов». Макгрегор пообещал эффектно вернуться в UFC

Ирландский боец Конор Макгрегор уверен в своих шансах на возвращение в UFC. Сейчас он продолжает восстановление после травмы, полученной в июле, когда сломал ногу в первом раунде боя с Дастином Порье на UFC 264.

В пятницу Макгрегор отвечал на вопросы и комментарии своих фанатов в Twitter. Один из них написал: «Этот человек никогда не занимается профессионально боевыми искусствами. Посмотри, какой он большой. Заниматься боксом? Может быть, в будущем. Но он не получит большую клетку. Точно нет».

Ирландцу не понравилось такое мнение, поэтому он ответил: «Все, что я прочитал, это «Посмотри, какой он большой». Мэн! Отымею этих клоунов, когда вернусь».

Напомним, статистика Макгрегора в UFC: 10-4, а вообще в ММА: 22-6.