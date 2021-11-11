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Эдвардс раскритиковал Масвидаля за отмену боя

03:37

Английский боец Леон Эдвардс назвал Хорхе Масвидаля машенником после отмена их боя на турнире UFC 269. Американец получил травму и не сможет выйти в октагон.

«Разочарован, но, честно говоря, я знал, что этот мошенник не хотел со мной драться. Он был просто остановкой на пути к титулу. Цель осталась прежней. Сейчас очень важно провести время с семьей. Усман, скоро увидимся», — написал Эдвардс в Twitter.

Планировалось, что Масвидаль и Эдвардс встретятся на турнире UFC 269, который состоится в ночь на 12 декабря в Лас-Вегасе.

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Евгений Козинов все материалы автора
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