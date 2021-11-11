Эдвардс раскритиковал Масвидаля за отмену боя

Английский боец Леон Эдвардс назвал Хорхе Масвидаля машенником после отмена их боя на турнире UFC 269. Американец получил травму и не сможет выйти в октагон.

«Разочарован, но, честно говоря, я знал, что этот мошенник не хотел со мной драться. Он был просто остановкой на пути к титулу. Цель осталась прежней. Сейчас очень важно провести время с семьей. Усман, скоро увидимся», — написал Эдвардс в Twitter.

Disappointed but honestly I knew this fraud didn't want to fight me anyway. He was just a stop off on the way to the title. The goal remains the same. Much needed family time now, @usman84kg i will see you soon. — Leon 'Rocky' Edwards (@Leon_edwardsmma) November 10, 2021

Планировалось, что Масвидаль и Эдвардс встретятся на турнире UFC 269, который состоится в ночь на 12 декабря в Лас-Вегасе.