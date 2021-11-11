Чимаев готов заменить Масвидаля в бою с Эдвардсом

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев выразил желание заменить Хорхе Масвидаля в бою с Леоном Эдвардсом на турнире UFC 269. Американский боец получил травму и не сможет выйти в октагон.

«Давай, братан, сделаем это», — написал Чимаев в Twitter, упомянув Эдвардса.

Планировалось, что Масвидаль и Эдвардс встретятся на турнире UFC 269, который состоится в ночь на 12 декабря в Лас-Вегасе.