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Чимаев готов заменить Масвидаля в бою с Эдвардсом

01:48
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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев выразил желание заменить Хорхе Масвидаля в бою с Леоном Эдвардсом на турнире UFC 269. Американский боец получил травму и не сможет выйти в октагон.

«Давай, братан, сделаем это», — написал Чимаев в Twitter, упомянув Эдвардса.

Планировалось, что Масвидаль и Эдвардс встретятся на турнире UFC 269, который состоится в ночь на 12 декабря в Лас-Вегасе.

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Евгений Козинов все материалы автора
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