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Ковингтон высмеял Масвидаля после снятия с боя против Эдвардса

12:45
Колби Ковингтон. Фото Instagram
Колби Ковингтон. Фото Instagram
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Экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон отреагировал на снятие Хорхе Масвидаля с боя против Леона Эдвардса из-за травмы.

«Слышал, что «Уличный Иуда», хрупкий парень, снялся с боя из-за раненых чувств... Кто же мог такое представить?» — написал Ковингтон в Twitter.

Масвидаль и Эдвардс должны были сразиться на турнире UFC 269, который состоится в ночь на 12 декабря в США.

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев выразил желание заменить травмированного Масвидаля.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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