Ковингтон высмеял Масвидаля после снятия с боя против Эдвардса

Экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон отреагировал на снятие Хорхе Масвидаля с боя против Леона Эдвардса из-за травмы.

«Слышал, что «Уличный Иуда», хрупкий парень, снялся с боя из-за раненых чувств... Кто же мог такое представить?» — написал Ковингтон в Twitter.

Heard Street Judas The Fragile Guy Is Out With Hurt Feelings... WHO Could've Predicted That?! ??? pic.twitter.com/kOBul0vklX — Colby Covington (@ColbyCovMMA) November 10, 2021

Масвидаль и Эдвардс должны были сразиться на турнире UFC 269, который состоится в ночь на 12 декабря в США.

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев выразил желание заменить травмированного Масвидаля.