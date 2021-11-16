Джош Томсон: «Махачев продаст больше платных трансляций, чем Гэтжи»

Бывший чемпион Strikeforce Джош Томсон считает, что номерной кард с участием Ислама Махачева принесет UFC больше продаж PPV, чем Джастина Гэтжи.

«Джастин Гэтжи — это человек-хайлайт, ходячий хайлайт, но продает ли он PPV? Я уверен, что к нему нет внимания стольких людей, сколько к Исламу. Ислам продаст больше трансляций, чем он. За ним просто следит больше людей, у него гораздо больше поддержка.

В США и Канаде живет много мусульман, они захотят посмотреть на него. И не только потому что он мусульманин, но и потому что он человек Хабиба. А они следят за каждым его шагом — кого он там тренирует, кто там следующий после него и так далее», — сказал Томсон на подкасте Weighing In.

30 октября Махачев победил Дэна Хукера кимурой в первом раунде поединка на UFC 267. Гэтжи 7 ноября выиграл единогласным решением у Майкла Чендлера.