Претендент на пояс UFC в легком весе Дастин Порье на шоу The MMA Hour поделился мнением о том, кого он считает лучшим боксером в промоушене.

— Ты смотрел бой Макса в эту субботу?

— Да, потрясный бой. Макс, конечно, стойкий...

— Согласен, что он лучший боксер в UFC?

— Нет.

— Кто тогда лучший?

— Мы только что говорили об этом с Тьяго Алвесом. Я считаю, что лучший — Петр Ян. То, как он двигается... Он вообще не делает лишних движений. Его выбор позиции безупречен, он никогда не бывает вне позиции, он не заряжается чрезмерно в силовые удары, он очень точный. Здорово работает по корпусу, меняет этажи. Очень много вещей он делает здорово.

— Я думал, ты назовешь себя.

— Я в списке лучших, но я не тот, кто назовет себя самым-самым. Но я умею боксировать.

30 октября Ян победил Кори Сэндхэгена единогласным решением на UFC 267. Порье 11 декабря подерется с Чарльзом Оливейрой на UFC 269.