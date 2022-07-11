Джош Томсон дал прогноз на потенциальный бой Холлоуэя и Фергюсона

Бывший боец UFC Джош Томсон (22-9) предположил, что в потенциальном противостоянии бывшего чемпиона промоушена в полулегком весе Макса Холлоуэя (23-7) и бывшего временного чемпиона организации в легком весе Тони Фергюсона (23-5) победу бы одержал «Эль Кукуй».

«Я бы выбрал Тони, потому что он покрупнее Макса, — отметил Томсон в подкасте Weighing In. — При этом он всегда использует свой непредсказуемый стиль, сражаясь то на дальней, то на средней дистанции. Я не говорю, что у Макса нет шансов. Он ведь высокий, долговязый парень для полулегкого веса. Тем не менее у Фергюсона больше мощи, а в грэпплинге он хитрее. Думаю, с Максом он бы стал бороться чуточку больше, чем в прошлых боях».

Холлоуэй проиграл Александру Волкановски (24-1) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45) на UFC 276. Бой состоялся 2 июля в Лас-Вегасе.

Фергюсон последний бой проиграл Майклу Чендлеру (23-7) нокаутом во втором раунде 8 мая на UFC 274 в Финиксе.