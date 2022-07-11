Чарльз Оливейра уверен, что Хабиб помогает Махачеву добиться титульного боя

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Чарльз Оливейра (33-8) считает, что бывший чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) играет важную роль в продвижении Ислама Махачева (22-1).

«На самом деле Ислам заслуживает похвалы, — отметил Оливейра в интервью ESPN Brazil. — У него длинная победная серия. Если я не ошибаюсь, то у него 11 побед подряд. Или что-то около того. С другой стороны, за его спиной стоит Хабиб, который имеет влияние. Нравится тебе или нет, но поддержка такого человека придает тебе вес.

На мой взгляд, Ислам должен провести еще один бой, чтобы побороться за пояс. Но если UFC хотят, чтобы мы подрались, и если Ислам этого так хочет, то нет проблем. Если он готов подраться в конце года, то для нас не имеет значения, где пройдет бой».

Оливейра идет на серии из 11 побед. В последнем поединке он победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274.

Махачев идет на серии из 10 побед. В последнем бою 26 февраля на UFC Fight Night 202 россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде.