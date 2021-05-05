Экс-претендент на титул UFC в полутяжелом весе Энтони Джонсон прокомментировал предстоящий бой против Хосе Аугусто Азеведу Барроса, который станет для него дебютом в Bellator.

«Да, я хотел бы сразиться с ним [Ромеро] в эти выходные, но теперь у меня новый оппонент — Хосе, у которого серия из пяти боев. Для меня он более опасен, чем Йоэль. У этого человека есть все, чтобы выиграть, и ему нечего терять. Были и другие бойцы, которые хотели сразиться со мной, но их время придет», — сказал Джонсон в интервью South China Morning Post.

Джонсон сразится против Барроса в ночь на 8 мая в со-главном событии Bellator 258 в Анкасвилле. Победитель этой пары встретится с россиянином Вадимом Немковым.

Изначально планировалось, что Джонсон в четвертьфинальном поединке Гран-при Bellator подерется с Йоэлем Ромеро, однако 44-летний ветеран не смог пройти медицинское обследование перед боем.