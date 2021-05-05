Кормье: «Джонс не должен зарабатывать столько, сколько Макгрегор»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весах американец Даниэль Кормье обсудил желаемый гонорар Джона Джонса за потенциальный бой с Фрэнсисом Нганну.

«Я думаю, что Джонс действительно заслуживает большого гонорара. Если Конор Макгрегор — и я не знаю, сколько точно зарабатывает Конор, но я слышал, что Конор зарабатывает около 15 миллионов за выход на бой, и затем он забирает доход с продаж платных трансляций. Так вот, если Конор заработает 15 миллионов за выход на бой, Джонс не должен зарабатывать столько же», — сказал Кормье на подкасте «DC & Helwani».

«Должен ли Джон Джонс зарабатывать столько, сколько Хабиб? Если Хабиб заработает от восьми до 10 миллионов за бой, то да. Но я не считаю, что он должен зарабатывать столько же, сколько Конор Макгрегор», — заключил он.

По последним данным Джонс запросил у UFC 30 миллионов долларов за бой с действующим чемпионом тяжелого дивизиона Нганну.