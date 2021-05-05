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Bellator расторг контракты с 15 бойцами

11:17

Руководство Bellator приняло решение прекратить сотрудничество с 15 бойцами, сообщает MMAJunkie.

Промоушн покинут Янник Бахати, Мэнди Бом, Джастин Берлинсон, Константин Гнусарев, Джейд Джоранд, Клаудио Конти, Рубен Кроуфорд, Эй Джей Мэттьюс, Карл Мор, Пьетро Пенини, Джорджо Пьетрини, Бобби Уолкер, Зак Фримен, Уилл Флери и Малин Херманссон.

Ближайший турнир Bellator состоится 8 мая, главным поединком турнира станет бой между Хуаном Арчулетой и Серхио Петтисом.

Дополнительная информация:

https://mmajunkie.usatoday.com/lists/mma-news-bellator-roster-cuts-departures-releases-aj-matthews-mandy-bohm-will-fleury-more

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