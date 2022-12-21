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Сегодня, 09:06

Джон Маккарти рассказал, когда случился поворотный момент в карьере Диллашоу

Давид Хачатрян
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Бывший рефери Джон Маккарти считает, что поворотный момент в карьере Ти Джея Диллашоу (17-5) произошел тогда, когда он решил спуститься в наилегчайший вес для боя с Генри Сехудо (16-2).

«Когда Ти Джей спустился в наилегчайший вес, я сказал: «Чувак, ты зашел слишком далеко. Ты слишком много гоняешь, — сказал Маккарти в подкасте Weighing In. — В конце концов твой подбородок не выдержит сильных ударов, потому что ты будешь сильно обезвожен. Ты попытаешься набрать вес в день боя, но это не поможет — клетки в твоем организме изменятся». Именно это и произошло. У Ти Джея этот процесс шел в несколько этапов. Эта весогонка изменила его метаболизм, изменила его как бойца».

Диллашоу проиграл Сехудо техническим нокаутом в первом раунде в январе 2019-го на UFC Fight Night 143.

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