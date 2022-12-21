28-летний Брайс Митчелл хотел завершить карьеру после поражения Илии Топурии

28-летний американский полулегковес Брайс Митчелл (15-1) хотел завершить карьеру после поражения Илии Топурии (13-0) на UFC 282.

«Я знаю, что мог выступить лучше. Мне так больно, и я не думаю, что это стоит того, чтобы продолжать. Я хочу завязать с ММА. Хочу уделить все то внимание, которое я уделял ММА, на что-то другое. Я никогда больше не хочу испытывать такую сильную боль», — приводит слова Митчелла MMA Mania.

Митчелл проиграл Топурии сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.