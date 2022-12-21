Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Р§Рњ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 08:39

Камил Гаджиев: «Царукян может стать реальной угрозой для Махачева»

Камил Гаджиев назвал бойца, который может стать угрозой для Ислама Махачева
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Арман Царукян.
Фото Global Look Press

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что если Арман Царукян (19-2) побьет двух топовых соперников, он сможет претендовать на бой за пояс.

«Царукян подтвердил свой высокий класс. И после боя, насколько я знаю, он сделал заявление, что хочет драться с топами, заговорил снова об Исламе [Махачеве], — сказал Гаджиев на YouTube-канале KAMIL TIME. — Да, после победы он претендует на право драться с топами. Говорить о чемпионским бое пока преждевременно.

Хотя, когда он дорастет до чемпионского боя, а ему для этого, я считаю, нужны победы над двумя топовыми бойцами, он сможет быть реальной угрозой для Ислама, потому что это будет еще более интересный Арман, который получил опыт больших боев. Если он выиграет два главных боя вечера, можно сказать, что для Ислама это будет очень сложный поединок. Это на самом деле так».

Царукян одержал победу над Дамиром Исмагуловым (24-2) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 17 декабря на UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе, США.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Nib2Z-TwObg
Ислам Махачев
Камил Гаджиев
UFC
ММА
2
0
Читайте также
Источник: Инфантино рассматривает возможность проведения ЧМ раз в три года
Чемпионат рекордов? От кого стоит ждать самых высоких баллов на первенстве страны
В США назвали национализмом законы об отмене русского языка на Украине
Польшу уличили в стремлении напасть на Россию с территории Украины
В МИДе рассказали об отказе РФ и Индии от доллара и евро в торговле
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шон О'Мэлли: «На тренировках я работаю только над борьбой»

Джон Маккарти рассказал, когда случился поворотный момент в карьере Диллашоу
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости