Энтони Смит шокирован, что его считают аутсайдером в бою с Анкалаевым

33-летний американский боец Энтони Смит (33-16) был неприятно удивлен, когда увидел расклады букмекеров на его бой с россиянином Магомедом Анкалаевым (17-1) на UFC 277.

«Я такой большой андердог? Это просто безумие, преступление! Если бы я дрался, мать его, с Франсисом Нганну и Джоном Джонсом одновременно, на меня все равно не был бы такой высокий коэффициент. Это сумасшествие», — сказал Смит на YouTube-канале The Schmo.

Анкалаев и Смит подерутся 30 июля на турнире UFC 277 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.

Анкалаев занимает четвертую строчку рейтинга UFC в полутяжелом весе. В последнем бою россиянин победил Тиаго Сантоса (22-10) единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46) 13 марта на UFC Fight Night 203 в Лас-Вегасе, США.

Смит идет на серии из трех побед. В прошлом поединке он одолел в первом раунде сабмишном Райана Спанна (19-7) 18 сентября 2021 года на UFC Fight Night 192 в Лас-Вегасе, США.