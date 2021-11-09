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Джон Маккарти: «После такого боя, как Гэтжи — Чэндлер, Махачеву не выйти на титульник первее Джастина»

22:25
Ислам Махачев. Фото ФК «Спартак»
Ислам Махачев. Фото ФК «Спартак»
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Бывший рефери Джон Маккарти считает, что Джастин Гэтжи получит титульный бой раньше, чем Ислам Махачев.

«Мне нравится Ислам Махачев, но теперь ему не получить титульник первее Гэтжи, — сказал Маккарти на подкасте Weighing In. — Единственный его шанс был, если бы они с Чэндлером провели скучный бой. Но после такого боя, как этот... Каждый промоутер хочет, чтобы в его карде был такой поединок. Гэтжи был вторым номером рейтинга, и после такого боя он точно не опустится ниже. Мне кажется, он абсолютно точно следующий в очереди на титул и будет драться либо с Порье, либо с Оливейрой».

7 ноября Гэтжи победил Чэндлера единогласным решением на UFC 268 в Нью-Йорке. Махачев 30 октября выиграл кимурой в 1-м раунде у Дэна Хукера на UFC 267.

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Никита Горшенин все материалы автора
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