Джош Томсон: «Чэндлер дрался с Гэтжи как тупица»

Бывший чемпион Strikeforce и боец UFC Джош Томсон раскритиковал Майкла Чэндлера за выбор стратегии на поединок против Джастина Гэтжи.

«В Чэндлере борются два человека — один хочет побеждать, другой — развлекать публику, — сказал Томсон на подкасте Weighing In. — Я помню, как на встречах бойцов в Bellaltor спрашивал его перед боем: «Ну, хоть завтра ты будешь драться умно?» И он отвечал: «Да-да. Я остепенился, буду драться умно». Я отдаю должное его рабочей этике, его силе удара, его таланту, но давай честно — он тупой. Он дрался с Гэтжи как тупица. Он дал втянуть себя в тот бой, который нужен был Гэтжи.

Смешно, что он потом выходит и говорит толпе: «Ну, мы вас развлекли?» Бро, ты только что проиграл бой. А если ты проигрываешь, тебе будут платить меньше. Тебе не будут платить столько же, сколько когда ты выигрываешь. И в таком возрасте любая возможность выйти на титульник может стать последней. Теперь из тебя могут сделать гейткипера.

Даже взять его тейкдаун. Он начал проводить тейкдауны, когда уже порубился и взрывная скорость для тейкдаунов ушла. Он уже не мог проходить так же быстро, как когда он свежий. И этот бросок слэмом, когда Джастин сделал ролл, он был неподготовленным. Таким слэмом можно нокаутировать самого себя, как это когда-то сделал Грэй Мэйнард. И Чэндлер влетел лицом в канвас после этого слэма. Бро, не надо делать эти тейкдауны на публику, подготовь слэм. В Bellator Чэндлер вел себя как серьезная фигура. А в UFC он, такое ощущение, хочет это доказать всем. Именно таким путем — развлекая публику. Но неужели ты хочешь запомниться таким людям? Тем, кто развлекал публику? Ты просто принимаешь ущерб, который укорачивает твою карьеру".

Чэндлер проиграл Гэтжи единогласным решением на UFC 268 в Нью-Йорке. За 15 минут поединка Майкл пропустил 83 значимых удара в голову и побывал в нокдауне.