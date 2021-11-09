Джош Томсон: «У Фрэнки Эдгара снизилась и скорость прохода в ноги, и скорость выполнения тейкдауна»

Бывший чемпион Strikeforce и боец UFC Джош Томсон объяснил серию поражений экс-чемпиона UFC Фрэнки Эдгара.

«Еще перед его прошлым боем против Сэндхагена я сказал: «Фрэнки замедлился. Он уже не так быстр, как раньше». Не только его скорость прохода в ноги сильно упала, но и его скорость выполнения тейкдауна снизилась. Раньше Фрэнки очень быстро проходил в ноги, меняя направления. Он показывал проход в две ноги, потом менял направление и проходил в одну ногу. Он построил всю свою карьеру на скорости. А теперь этой скорости нет. Что-то в нем все еще остается, но нужно задать себе вопрос: а зачем мне это?» — сказал Томсон на подкасте Weighing In.

40-летний Эдгар проиграл два боя подряд нокаутами. В феврале этого года — нокаутом летящим коленом Кори Сэндхагену и 7 ноября — фронт-кик-нокаутом Марлону Вере.