Джон Джонс жестко ответил хейтерам, припоминающим ему инцидент с домашним насилием

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе американец Джон Джонс ответил своим недоброжелателям, которые до сих пор припоминают ему инцидент с домашним насилием в Лас-Вегасе.

«Если ты до сих говоришь о том, что произошло в Лас-Вегасе, но при этом живешь в доме своей матери, то твои приоритеты находятся не на том месте, мой друг. Ты сосредоточен на проблемах другого человека, а я здесь сосредоточен на том, чтобы опередить всех вас», — написал Джонс в Twitter, но позже удалил данную публикацию.

«Моя мама живет со мной, Джон... В этом и есть разница», — ответил Джонсу один из болельщиков.

«На самом деле я очень уважаю подобные ситуации. Если бы моя мать была еще жива, я бы определенно позволил ей жить со мной. Я говорю о тех неудачниках, которые не ощущают себя счастливыми или успешными люди. О тех [неудачниках], которые выделяют время из своего рабочего дня, чтобы тревожить других в Интернете», — объяснил Джонс фанату.

Твит Джона Джонса.

В своем последнем поединке, который состоялся в феврале 2020 года на UFC 247 в Хьюстоне, Джон Джонс встретился с соотечественником Домиником Рейесом, выиграв у него единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

Всего на счету Джонса в ММА 26 побед и одно поражение, а еще один его бой признан несостоявшимся.