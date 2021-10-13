Джон Джонс изгнан из зала JW. Его не пустят назад, пока он не бросит пить

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс отстранен от тренировок в зале Jackson Wink, где он занимается последние 12 лет.

Решение выгнать бойца из зала принял его тренер Майк Винкельджон. Специалист запретил Джонсу посещать тренировки из-за последней ситуации с домашним насилием.

«Меня шокировала эта новость с его женой, — сказал Винкельджон на шоу The MMA Hour. — Больше всего — то, что его дочери сами вызвали полицию. Я сам отец троих дочерей, я учу их самообороне и слышать такое… Джон отстранен от тренировок, ему нельзя приходить в наш зал. Он сможет вернуться, когда бросит пить и наладит свою жизнь. Я умоляю его бросить пить. Я не мог поступить в этой ситуации иначе, потому что мы уже много раз проходили через это с Джоном, и ничего не меняется. Глупо ожидать других результатов, когда человек постоянно делает одно и то же.

И я должен был создать прецедент для других моих ребят в зале — так себя вести нельзя. Поэтому Джон больше не в нашем зале. Я надеюсь, что он вернется, станет чемпионом мира в тяжелом весе, навсегда бросит пить, исправит свою жизнь. Я вижу, как он анализирует бои, как анализирует какие-то жизненные процессы и понимаю, что он способен на гораздо большее, чем просто ММА. Он очень харизматичный и умный человек».

24 сентября Джонс был задержан у отеля в Лас-Вегасе по обвинению в домашнем насилии. Сообщается, что боец применил физическую силу в отношении своей супруги — прибывшие на место полицейские заметили у женщины разбитую губу и кровь на одежде. Боец был доставлен в участок, где-то плакал, то угрожал полиции судом и предлагал сотрудникам подраться с ним. Позже он был отпущен под залог.