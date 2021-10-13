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Тактаров вызвал хейтеров встретиться в Ростове-на-Дону после жестких слов о Хабибе

13 октября, 18:30
Олег Тактаров. Фото olegtaktarov_official, Instagram
Олег Тактаров. Фото olegtaktarov_official, Instagram
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Российский ветеран ММА Олег Тактаров вызвал хейтеров встретиться 6 октября на турнире ProFC в Ростове-на-Дону после критики Хабиба Нурмагомедова за неудачную шутку о Коноре Макгрегоре.

Ранее Нурмагомедов выложил в Instagram фото Макгрегора с подписью: «Где медаль Макгрегора от Бастрыкина? Его тоже толпой избили дагестанцы». Так Хабиб намекнул на драку в московском метро, в ходе которой заступившийся за девушку мужчина был избит тремя уроженцами Дагестана.

«В Ростове будет чемпионат 6 октября. Приезжайте, входной билет бесплатный. Опять затрагиваете мою мать и отца — заходим в комнату и остаемся там. Кто выходит — тот выходит», — сказал Тактаров на видео в своем Instagram.

Напомним, ранее стало известно, что Роман Ковалев заступился за девушку в метро, за что был избит. Позже председатель СКР Александр Бастрыкин вручил Ковалеву медаль за проявленные мужество и неравнодушие.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/tv/CU-IyuwoVBV/

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