Тактаров вызвал хейтеров встретиться в Ростове-на-Дону после жестких слов о Хабибе

Российский ветеран ММА Олег Тактаров вызвал хейтеров встретиться 6 октября на турнире ProFC в Ростове-на-Дону после критики Хабиба Нурмагомедова за неудачную шутку о Коноре Макгрегоре.

Ранее Нурмагомедов выложил в Instagram фото Макгрегора с подписью: «Где медаль Макгрегора от Бастрыкина? Его тоже толпой избили дагестанцы». Так Хабиб намекнул на драку в московском метро, в ходе которой заступившийся за девушку мужчина был избит тремя уроженцами Дагестана.

«В Ростове будет чемпионат 6 октября. Приезжайте, входной билет бесплатный. Опять затрагиваете мою мать и отца — заходим в комнату и остаемся там. Кто выходит — тот выходит», — сказал Тактаров на видео в своем Instagram.

Напомним, ранее стало известно, что Роман Ковалев заступился за девушку в метро, за что был избит. Позже председатель СКР Александр Бастрыкин вручил Ковалеву медаль за проявленные мужество и неравнодушие.