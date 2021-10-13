Майк Винкельджон: «Джон не сделал бы ни одной плохой вещи в жизни, если бы всегда был трезвым»

Тренер бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса Майк Винкельджон рассказал о реакции бойца на решение выгнать его из зала Jackson Wink за ситуацию с домашним насилием.

«Джон попытался договориться со мной, думал, что все будет, как в прошлые разы, — сказал Винкельджон в интервью The MMA Hour. — Но я настоял на своем. Не хочу посвящать вас в детали. Джон знает, что я самый жесткий человек в зале. Я надеюсь, что он вернется к нам. Он должен бросить пить. Уверяю вас — Джон не сделал бы ни одной плохой вещи в жизни, если бы всегда был трезвым. Верю ли я, что он бросит пить и наладит жизнь? Верю. Но ему также нужно почистить окружение, избавиться от людей, которые всегда говорят ему «Да», которые не могут сказать правду. Я же для него как старший брат, всегда готов сказать правду. Я верю в него, его нельзя не любить — настолько харизматичный, приятный и умный парень. Самое сложное ли это решение в моей жизни? Одно из. Были случаи, когда мне приходилось говорить ребятам, что им пора заканчивать… Это решение в таком ряду. Очень сложное для меня. Уже только одна ситуация, что мне пришлось пойти на такое, разбила мне сердце».

Ранее Винкельджон объявил о решении отстранить на неопределенное время Джонса от тренировок и запретить посещение зала Jackson Wink за ситуацию с домашним насилием.

24 сентября Джонс был задержан у отеля в Лас-Вегасе по обвинению в домашнем насилии. Сообщается, что боец применил физическую силу в отношении своей супруги — прибывшие на место полицейские заметили у женщины разбитую губу и кровь на одежде. Боец был доставлен в участок, где-то плакал, то угрожал полиции судом и предлагал сотрудникам подраться с ним. Позже он был отпущен под залог.