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Сегодня, 10:16

Джон Джонс призвал Стипе Миочича подписать контракт на бой

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс призвал бывшего чемпиона тяжелого дивизиона Стипе Миочича подписать контракт на бой.

«Я задам жару, у меня есть тот огонь, который ты никогда не сможешь потушить. Подпиши контракт на бой! #UFC282», — написал Джонс в Twitter.

Гипотетический поединок в тяжелом весе между Джонсом и Миочичем может состояться на турнире UFC 282, который пройдет в ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе.

На счету Джонса 26 побед, 1 поражение и 1 бой, признанный несостоявшимся, у Миочича — 20 побед и 4 поражения.

Джон Джонс
Стипе Миочич
UFC
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