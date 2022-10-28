Уго Льорис рассказал об ожиданиях от матча «Тоттенхэма» с «Марселем»

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис рассказал, что думает о предстоящем матче группового этапа Лиги Европы против «Марселя». Встреча состоится завтра, 29 октября.

«Эта встреча будет похожа на финал. Но у нас есть преимущество, так как нам хватит ничейного исхода, чтобы выйти в плей-офф. В этом поединке нужно играть головой, чувствами и сердцем. «Тоттенхэм» должен выложиться на 100 процентов», — цитирует вратаря Get French Football News.

На данный момент «Тоттенхэм» с восемью баллами лидирует в группе, «Марсель» (6) располагается на последнем месте.