Команда Хабиба не планирует совместных сборов с Чимаевым

Чемпион UFC Ислам Махачев рассказал, что пока не планируются совместные сборы со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

«Мы тренируемся в разных клубах. Пока не было планов и переговоров о совместных тренировках», — приводит слова Махачева ТАСС.

Ранее между Чимаевым и братом Хабиба Нурмагомедова Абубакаром произошел конфликт на турнире UFC 280. Позже бойцы разошлись миром.