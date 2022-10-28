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Сегодня, 10:23

Команда Хабиба не планирует совместных сборов с Чимаевым

Сергей Разин
корреспондент
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Чемпион UFC Ислам Махачев рассказал, что пока не планируются совместные сборы со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

«Мы тренируемся в разных клубах. Пока не было планов и переговоров о совместных тренировках», — приводит слова Махачева ТАСС.

Ранее между Чимаевым и братом Хабиба Нурмагомедова Абубакаром произошел конфликт на турнире UFC 280. Позже бойцы разошлись миром.

Источник: https://tass.ru/sport/16182997
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
Хамзат Чимаев
UFC
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