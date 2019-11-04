Джон Джонс может встретиться с Домиником Рейесом

Боец UFC Доминик Рейес может сразиться с действующим чемпионом полутяжелого дивизиона Джоном Джонсом.

— Бой, который сейчас имеет смысл для Джона Джонса, это Доминик Рейес, — приводит слова главы UFC Даны Уайта MMA Fighting. — Джонс против Рейеса, это поединок, который мы организуем.

32-летний Джон Джонс в текущем году дважды защитил свой титул, выиграв единогласным решением у Энтони Смита, и раздельным решением у Тиагу Сантоса.