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Джон Джонс может встретиться с Домиником Рейесом

21:37
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Боец UFC Доминик Рейес может сразиться с действующим чемпионом полутяжелого дивизиона Джоном Джонсом.

— Бой, который сейчас имеет смысл для Джона Джонса, это Доминик Рейес, — приводит слова главы UFC Даны Уайта MMA Fighting. — Джонс против Рейеса, это поединок, который мы организуем.

32-летний Джон Джонс в текущем году дважды защитил свой титул, выиграв единогласным решением у Энтони Смита, и раздельным решением у Тиагу Сантоса.

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