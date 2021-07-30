Комментатор UFC Джо Роган сравнил наследие бывшего чемпиона полутяжелого веса Джона Джонса и экс-чемпиона легкого веса Хабиба Нурмагомедова.

«Есть реальный аргумент в пользу того, что Хабиб — величайший из всех, — приводит Sports Keeda слова Рогана. — В рекорде Джонса есть поражение, однако это была дисквалификация. По факту, его никто не побеждал. Хабиб — не побежден и ушел с рекордом 29-0, доминировал над всеми. Его соперники не были даже близки к победе.

Нурмагомедов провел последний поединок в карьере в октябре 2020-го, победив треугольником Джастина Гэтжи. Дагестанский боец ушел из спорта с рекордом 29-0 в ММА, 13-0 в UFC и тремя защитами титула в легком весе.

«Бой Джонса с Домиником Рейесом был чертовски близок, как и с Тиаго Сантосом. Все-таки у Джонса есть одна победа раздельным решением. У Хабиба такого не было, он всех разрывал», — подчеркнул Роган.

Летом 2020 года Джонс покинул полутяжелый дивизион и перешел в тяжелый. Последний поединок американец провел в феврале прошлого года на UFC 247, где одержал победу над Домиником Рейесом.