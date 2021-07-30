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Чемпион UFC Усман уверен, что сможет победить Канело по правилам бокса

20:16
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Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман поделился мыслями о гипотетическом боксерском бое против одного из самых лучших боксеров современности мексиканца Сауля Альвареса по прозвищу Канело.

«Я думаю, что могу сделать все, что захочу, — заявил Усман, отвечая на вопросы фанатов в Instagram. — Не думайте, что это неуважение к Канело. Я думаю, что Канело — один из лучших, один из величайших боксеров своего поколения. Уважаю его навыки и считаю его феноменальным чемпионом. Но также знаю, что я получаю все, о чем бы ни задумал. Так что, если такой вариант подвернется в будущем, может быть, мы станцуем. Посмотрим».

В ноябре на турнире UFC в Нью-Йорке Усман проведет матч-реванш с Колби Ковингтоном, которого он победил досрочно техническим нокаутом в пятом раунде в декабре 2019 года.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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