Чемпион UFC Усман уверен, что сможет победить Канело по правилам бокса

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман поделился мыслями о гипотетическом боксерском бое против одного из самых лучших боксеров современности мексиканца Сауля Альвареса по прозвищу Канело.

«Я думаю, что могу сделать все, что захочу, — заявил Усман, отвечая на вопросы фанатов в Instagram. — Не думайте, что это неуважение к Канело. Я думаю, что Канело — один из лучших, один из величайших боксеров своего поколения. Уважаю его навыки и считаю его феноменальным чемпионом. Но также знаю, что я получаю все, о чем бы ни задумал. Так что, если такой вариант подвернется в будущем, может быть, мы станцуем. Посмотрим».

В ноябре на турнире UFC в Нью-Йорке Усман проведет матч-реванш с Колби Ковингтоном, которого он победил досрочно техническим нокаутом в пятом раунде в декабре 2019 года.