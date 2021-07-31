Хабиб Нурмагомедов стал гостем подкаста Майка Тайсона

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал гостем подкаста легендарного боксера-тяжеловеса Майка Тайсона. Об этом дагестанский спортсмен сообщил в Instagram.

«Как-нибудь прокомментирую свои сегодняшние эмоции, но не сейчас, а пока поделюсь фотками. Приятно было видеть тебя, легенда», — написал Хабиб.

В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего объявил о завершении карьеры.