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Хабиб Нурмагомедов стал гостем подкаста Майка Тайсона

11:10
Майк Тайсон и Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Майк Тайсон и Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал гостем подкаста легендарного боксера-тяжеловеса Майка Тайсона. Об этом дагестанский спортсмен сообщил в Instagram.

«Как-нибудь прокомментирую свои сегодняшние эмоции, но не сейчас, а пока поделюсь фотками. Приятно было видеть тебя, легенда», — написал Хабиб.

В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего объявил о завершении карьеры.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CR-2OIeLnqR/

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