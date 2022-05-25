Джимми Ривера подерется в кулачной лиге 24 июня. Стало известно имя его соперника
Джимми Ривера дебютирует в кулачной лиге 24 июня против Ховарда Дэвиса
Бывший боец легчайшего веса UFC Джимми Ривера (23-5) дебютирует в кулачной лиге Bare Knuckle FC на турнире BKFC 26 против Ховарда Дэвиса, сообщила лига в соцсетях.
Поединок пройдет 24 июня в Холливуде (Флорида).
32-летний Ривера подписал контракт с кулачной лигой BKFC в марте.
В UFC боец провел 11 поединков. В последнем поединке он проиграл Педро Муньосу (19-7) единогласным решением судей 27 февраля 2021 года на UFC Fight Night 186.
25 августа 2021 года Ривера был уволен из UFC.
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