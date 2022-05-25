Джимми Ривера подерется в кулачной лиге 24 июня. Стало известно имя его соперника

Джимми Ривера дебютирует в кулачной лиге 24 июня против Ховарда Дэвиса

Бывший боец легчайшего веса UFC Джимми Ривера (23-5) дебютирует в кулачной лиге Bare Knuckle FC на турнире BKFC 26 против Ховарда Дэвиса, сообщила лига в соцсетях.

Поединок пройдет 24 июня в Холливуде (Флорида).

32-летний Ривера подписал контракт с кулачной лигой BKFC в марте.

В UFC боец провел 11 поединков. В последнем поединке он проиграл Педро Муньосу (19-7) единогласным решением судей 27 февраля 2021 года на UFC Fight Night 186.

25 августа 2021 года Ривера был уволен из UFC.