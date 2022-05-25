Хабиб Нурмагомедов рассказал, что отличает чемпионов от всех остальных бойцов

Непобежденный бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) заявил, что чемпионы, в отличие от многих других бойцов, способны справиться с давлением, которое оказывается на них перед поединком.

«Конечно, перед боем я испытываю давление. Когда возникает давление, чемпионы могут справиться с ним, — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Brian J. Roberts. — В этом вся разница между чемпионами и остальными бойцами. Я справлюсь с давлением, контролирую его и даже использую, чтобы выйти победителем. Когда на бойца оказывается такое давление, когда на него смотрят миллионы людей по всему миру, многие не могут справиться с этим. Но когда у тебя есть ощущение, что ты можешь справиться с этим, то ты можешь обернуть это давление против своего соперника».

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (23-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.